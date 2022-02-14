В Польше нашли новые варианты штамма Омикрон: насколько они опасны

С момента обнаружения первого случая заболевания коронавирусом в Польше (4 марта 2020 года) в стране вирусом заразились 5,3 миллиона человек. Всего от COVID-19 умерли 108 тысяч заразившихся поляков.

Медики в Польше обнаружили два новых подварианта штамма коронавируса Омикрон. На данный момент в министерстве здравоохранения страны пока не знают, насколько опасны эти новые варианты.

При этом, как отметил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска, коронавирус еще очень долго не уйдет из жизни человечества. При этом очень тяжело предсказать, как болезнь поведет себя в будущем.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые дали прогноз о появлении смертоносных штаммов коронавируса. Как рассказал эксперт из Великобритании, штамм Омикрон на самом деле никак не связан с предыдущим вариантов. Поэтому в будущем человечество может столкнуться с более опасными штаммами, которые мутируют именно из Дельты.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые рассказали, какие пациенты тяжелее болеют коронавирусом. Ученые нашли клетки, которые называли антителами-«мошенниками», так как они действуют против человеческого организма, вместо того, чтобы защищать его от инфекции.

Еще напомним, что врач рассказал, как защитить детей от штамма Омикрон.

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