Врач рассказал о необычном симптоме после Омикрона

У переболевших штаммом может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда кровь начинает сгущаться. Подобные осложнения ранее наблюдались у людей, перенесших Delta.

Назван опасный симптом, вызванный штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет Апостроф.

У тех, кто заразился этим штаммом, может развиться аномальная гиперкоагуляционная реакция, при которой кровь начинает сворачиваться.

«В случае с Omicron у пациентов развилась так называемая аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда, независимо от тяжести течения заболевания, эндотелий сосудов повреждается, и кровь начинает сворачиваться. Другими словами, системный уровень стресса может вызвать генерализованное воспаление сосудов», — говорит врач Сергей Токарев.

Он отметил, что пока не ясно, связано ли это с возрастом, полом или сопутствующими заболеваниями. Подобные осложнения ранее наблюдались у людей, перенесших Delta. Однако тогда болезнь протекала сложнее: «ковидная» пневмония, дыхательная недостаточность с критической дыхательной недостаточностью и интенсивная терапия.

«Все это происходило на фоне системных воспалительных процессов. В Омикрон относительно меньше тяжелых форм и системных отклонений», — добавил он.

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