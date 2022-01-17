Врач рассказала о пяти основных признаков штамма Омикрон

Она также заявила, что благодаря штамму Омикрон количество госпитализаций сократилось на 70 процентов.

Врач рассказала о признаках нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщила инфекционист Майя Буцашвили на своей странице в Facebook.

По ее словам, головная боль, насморк, боль в горле, чихание и слабость — это пять основных признаков штамма.

Кроме того, новый штамм может вызывать такие симптомы, как рвота, ночная потливость и боль в спине.

Также может возникнуть кашель, но в более легкой форме, чем при предыдущих штаммах коронавируса, по словам инфекциониста. Потеря обоняния и вкуса также встречается редко, отмечает Буцашвили.

Однако новый штамм вызывает меньшее повреждение нижних дыхательных путей и, соответственно, респираторный дистресс встречается крайне редко.

Буцашвили заявила, что новый штамм появляется в течение трех дней после заражения. Она говорит, что благодаря Omicron количество госпитализаций сократилось на 70 процентов. Риск госпитализации инфицированных пациентов в реанимацию также снизился на 50 процентов.

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