Врач рассказала, почему при Омикроне ПЦР-тест может работать неправильно

Врач Анастасия Цилова заявила, что в случае с мутациями коронавируса надежнее будет использовать экспресс-тесты на антиген, а не ПЦР-тесты.

Тестирование на определенные типы коронавируса может быть контрпродуктивным. Почему это происходит, и связано ли это с распространением новых вариантов омикрон, рассказала специалист по инфекционным заболеваниям Анастасия Цилова.

По ее словам, отрицательные результаты ПЦР-тестов как при мутации Дельта, так и при новой мутации COVID-19 могут быть связаны с ненадлежащим отбором проб биологического материала из средней части глотки и носоглотки. В этом случае обычный ПЦР не выявит инфекцию. Стоит отметить, что экспресс-тест на антиген в этом случае будет более надежным вариантом.

Надежность теста также зависит от времени заболевания, когда берется мазок. В случае с омикроном это конец инкубационного периода, который составляет примерно от одного до шести дней после заражения», — пояснил врач. Это конец инкубационного периода.

Ранее агент в Санкт-Петербурге обратился к главе Минздрава с просьбой снизить цену на ПЦР-тесты. Кремль пообещал обратить внимание на эту проблему.

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