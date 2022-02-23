Врачи назвали главные признаки нового штамма Омикрона

Симптомы Омикрона включают не только кашель, лихорадку и потерю или изменение вкуса и обоняния. Медики сообщают, что такие признаки, как потеря аппетита и пропуск приема пищи, «могут быть симптомами COVID-19».

Новая версия штамма COVID-19 «Omicron», ВА.2, стала доминирующей в большинстве стран мира. Поэтому эксперты обратили внимание на симптомы новой мутации коронавируса, которая сопровождается такими симптомами, как мышечные боли и ночная потливость.

Эксперты сообщили, что штамм Omicron — это вирус, распространяющийся с высокой скоростью. Раннее выявление симптомов и самоизоляция могут помочь остановить распространение инфекции. Однако симптомы Омикрона включают не только кашель, лихорадку и потерю или изменение вкуса и обоняния. На самом деле, данные, полученные в ходе исследования ZOE COVID, показали, что только половина пациентов испытывают эти три традиционных симптома.

Теперь медики сообщают, что такие признаки, как потеря аппетита и пропуск приема пищи, «могут быть симптомами COVID-19».

Другие признаки, классифицируемые как желудочно-кишечные проблемы, включают диарею, боль в животе и тошноту.

Поскольку Омикрон поражает не только желудок, вот все симптомы, связанные с новым штаммом:

Першение в горле

Легкие боли в мышцах

Экстремальная усталость

Сухой кашель

Ночные поты

Насморк

Головные боли

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллиона, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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