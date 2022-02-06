Врачи назвали причину длительной одышки после COVID-19

По словам авторов исследования, COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких, которые не видны при компьютерной томографии.

Британские эксперты в области здравоохранения нашли причину постковидного синдрома, который вызывает одышку, продолжающуюся месяцами у некоторых пациентов, переболевших COVID-19.

Об этом пишет BBC News.

Британские эксперты обнаружили, что магнитно-резонансная томография с ингаляционным контрастным веществом ксенон позволяет обнаружить аномалии в легких, сохраняющиеся при постковидном синдроме. В рамках пилотного проекта были изучены 11 пациентов, у которых была легкая форма COVID-19 и впоследствии развился посткоидный синдром, 12 пациентов, которые поступили в больницу с COVID-19, но у них не развился посткоидный синдром, и контрольная группа из 13 здоровых людей.

Было установлено, что при постковидном синдроме распространение газов в легких так же затруднено, как и в острой фазе заболевания.

Их предварительные результаты опубликованы на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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