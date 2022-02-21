Врачи назвали симптомы нового подварианта Омикрона

В исследовании сообщается, что Omicron BA.2 устойчив к некоторым видам лечения и более устойчив к вакцинному иммунитету.

Новый подвариант Omicron BA.2 может вызвать «более серьезное» заболевание.

Было установлено, что вариант BA.2 вызывает более тяжелую инфекцию, чем исходный штамм коронавируса.

Исследователи из Токийского университета в Японии наблюдали это у зараженных хомяков. «Невидимый» вариант был способен вызвать сильное повреждение легких у животных.

На основании сообщениях врачей и пациентов с разновидностью коронавируса, вот полный список симптомов:

першение в горле;

легкие боли в мышцах;

экстремальная усталость;

сухой кашель;

ночная потливость;

насморк;

головная боль;

миалгия (мышечная боль);

потеря аппетита;

диарея.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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