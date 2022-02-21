Врачи назвали симптомы нового подварианта Омикрона

Новый подвариант Omicron BA.2 может вызвать «более серьезное» заболевание.
Было установлено, что вариант BA.2 вызывает более тяжелую инфекцию, чем исходный штамм коронавируса.
Исследователи из Токийского университета в Японии наблюдали это у зараженных хомяков. «Невидимый» вариант был способен вызвать сильное повреждение легких у животных.
На основании сообщениях врачей и пациентов с разновидностью коронавируса, вот полный список симптомов:
- першение в горле;
- легкие боли в мышцах;
- экстремальная усталость;
- сухой кашель;
- ночная потливость;
- насморк;
- головная боль;
- миалгия (мышечная боль);
- потеря аппетита;
- диарея.
Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.
Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».
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