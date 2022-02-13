Врач рассказал, как защитить детей от штамма Омикрон

Врач также напомнил, что дети должны пользоваться дезинфицирующим средством после общественного транспорта, как и взрослые.

Редкое посещение общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок помогут защитить детей от заражения штаммом Omicron. Именно такой способ назвал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Необходимо реже посещать общественные места, торговые центры, ездить в общественном транспорте с ребенком, потому что там ребенок может легко заразиться коронавирусом», — сказал иммунолог.

Инфекционист отметил, что, по последним данным, новый штамм может заражать детей в возрасте до двух лет. Дети старшего возраста также могут быть в группе риска. Крючков добавил, что ребенок будет защищен от заражения коронавирусом, если только взрослые в его окружении будут иметь антитела против COVID-19. Эксперт отметил, что дети являются носителями инфекции.

«Давайте не забывать, что дети могут заразить других, в том числе пожилых людей. Обычно так и происходит. Это также представляет опасность. Дети обычно переносят всевозможные инфекции из детских садов. Конечно, болеют и родители, и близкие родственники», — заключил Крючков.

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