За прошедшую неделю зарегистрировано около 200 случаев смерти от COVID

Вчера умерли 19 пациентов с COVID, в результате чего общее число умерших от пандемии достигло 8 669 человек; 425 из них умерли с 1 января.

За последнюю неделю в Израиле умерло 198 человек с COVID-19, согласно последним статистическим данным, опубликованным Министерством здравоохранения.

Об этом пишет Times Of Israel.

По состоянию на вчерашний день в среднем 30 человек умирали в день от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения. Неделю назад ежедневное число умерших составляло в среднем 18 человек, а месяц назад — всего одну смерть в день.

Вчера был зарегистрирован 49 371 новый случай заболевания COVID, при этом процент положительных результатов составил 27,83%. Как правило, по субботам в Израиле проводится меньше тестов. По состоянию на сегодняшний день в Израиле насчитывается 429 006 активных случаев COVID, из них 2 665 госпитализированы, 1 086 находятся в тяжелом состоянии, а 243 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее сегодня премьер-министр Нафтали Беннет сообщил членам кабинета министров, что «мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны Омикрон». Тем не менее, сказал он, «мы имеем дело с серьёзной нагрузкой в больницах, где все еще остается большое количество инфицированных».

По данным Министерства здравоохранения, 80,1% всех больничных коек в стране заняты.

Ранее редакция нашего портала писала, что власти приняли важное решение по поводу «зеленого паспорта» в Израиле.

Также Курсор сообщал, что Кнессет переходит на особый режим работы из-за коронавируса.

Еще напомним, что в Израиле вступили в силу новые карантинные правила для школ.

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