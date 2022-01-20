Защитные маски делают людей более привлекательными — исследование

Исследователи считают, что пандемия «изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей, которые носят маски».

Согласно новому исследованию, люди в защитных масках для лица кажутся более привлекательными.

Об этом сообщает Independent.

В ходе исследования участникам женского пола были представлены 40 мужских лиц «от низкой до высокой привлекательности» в различных состояниях: частично закрытые тканевой маской, хирургической маской, книгой и вообще не закрытые.

Женщины оценивали мужчин по десятибальной шкале.

Результаты показали, что наиболее привлекательными считались лица, закрытые медицинской маской. Участники также считали более привлекательными лица в тканевых масках, в отличии от тех, кто вообще не носил их.

Данное исследование показывает, что пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше». Это исследование было проведено, чтобы выяснить, изменила ли пандемия чувства и отношение людей к маскам для лица. Аналогичное исследование, проведенное в Японии в 2016 году, показало, что маски снижают привлекательность человека. Ученые считают, что повышенная привлекательность человека — в случае исследования, мужчин — при ношении хирургической маски может быть связана с ассоциацией, которую мы создаем между медицинскими работниками и синими масками. «В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок обнадеживающим и поэтому чувствовать себя более позитивно по отношению к их владельцу». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, защищает ли четвертая вакцина от Омикрона.

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