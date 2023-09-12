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19-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун предстала перед камерами в неузнаваемом образе

14:13, Сегодня
Культура
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Фото: Unsplash
Милли дебютировала с кардинально новой прической.

Милли Бобби Браун предстала на публике с длинными наращенными темными волосами, когда в этот понедельник актриса начала промо-кампанию своей дебютной книги «Девятнадцать шагов».

В то время, как одни хвалят внешность и стиль недавно помолвленной звезды, другие же отмечают, что этот образ ее старит и в свои 19 девушка выглядит намного старше.

Книга «Девятнадцать шагов», которая будет опубликована 12 сентября,  представляют собой исторический роман о смелой 18-летней женщине по имени Нелли Моррис, которая живет со своей семьей в Бетнал-Грин, в лондонском Ист-Энде, в то время как вокруг них бушует Вторая мировая война.

Когда однажды ночью во время воздушного налета происходит трагическая авария, последствия оказываются катастрофическими - и жизнь Нелли уже никогда не будет прежней.

«Написание «Девятнадцати шагов» было для меня особенным проектом. Эта история основана на реальных событиях и истории моей семьи», — объяснила Милли Бобби Браун.

Курсор писал, что актрису Дженнифер Лопес в стильном наряде заметили на улице Нью-Йорка.

Напомним, что Галь Гадот очаровала фанатов новыми фотографиями с отдыха.

 

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