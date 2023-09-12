19-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун предстала перед камерами в неузнаваемом образе

Милли Бобби Браун предстала на публике с длинными наращенными темными волосами, когда в этот понедельник актриса начала промо-кампанию своей дебютной книги «Девятнадцать шагов».
Millie Bobby Brown stuns in new photos. pic.twitter.com/xvcB3GfcE4
— Pop Base (@PopBase) September 12, 2023
В то время, как одни хвалят внешность и стиль недавно помолвленной звезды, другие же отмечают, что этот образ ее старит и в свои 19 девушка выглядит намного старше.
Книга «Девятнадцать шагов», которая будет опубликована 12 сентября, представляют собой исторический роман о смелой 18-летней женщине по имени Нелли Моррис, которая живет со своей семьей в Бетнал-Грин, в лондонском Ист-Энде, в то время как вокруг них бушует Вторая мировая война.
Когда однажды ночью во время воздушного налета происходит трагическая авария, последствия оказываются катастрофическими - и жизнь Нелли уже никогда не будет прежней.
«Написание «Девятнадцати шагов» было для меня особенным проектом. Эта история основана на реальных событиях и истории моей семьи», — объяснила Милли Бобби Браун.
Курсор писал, что актрису Дженнифер Лопес в стильном наряде заметили на улице Нью-Йорка.
Напомним, что Галь Гадот очаровала фанатов новыми фотографиями с отдыха.