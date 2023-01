5 млн просмотров за день: какой сериал HBO стал одним из самых популярных

2023 год радует киноманов увлекательными новинками, одной из которых стал американский постапокалиптический телесериал канала HBO «Одни из нас» (The Last of Us). За первый день он набрал 5 миллионов просмотров.

Об этом пишет Eurogamer.

Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO. Сразу после выхода сериал начали активно обсуждать в Сети пользователи со всего мира. Но в рейтинге ему не удалось обогнать фэнтезийный сериал «Дом Дракона», премьера которого состоялась в августе 2022 года. В первый день он собрал 10 миллионов просмотров.

Более того, первый эпизод «Одни из нас» стал хитом и среди критиков, ведь набрал 99 процентов рейтинга на Rotten Tomatoes. Его высоко оценили за актерскую игру, работу художников-постановщиков и музыку. Сюжет рассказывает о контрабандисте Джоэле, сопровождающем девочку-подростка после того, как мир охватила грибковая пандемия, убившая большую часть населения Земли и превратившая других в зомби.

Всего в сериале 10 серий. Выход второго эпизода запланирован на 22 января 2023. Это первый сериал HBO, основанный на видеоигре.

«Курсор» писал ранее, что американская стриминговая платформа Netflix решила закрыть после выхода первого сезона еще одну киноленту — романтический сериал «Без пары», премьера которого состоялась в июле 2022 года.

Еще мы писали, что стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.

Напомним, что детективный фильм «Ножи наголо: Стеклянный лук», главную роль в котором сыграл Дэниел Крейг, стал третьим самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix.