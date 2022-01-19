Погиб французский актер Гаспар Ульель

Французский актер Гаспар Ульель, получивший мировую известность благодаря роли Ива Сен-Лорана в биографическом фильме 2014 года, скончался в среду в возрасте 37 лет от травм в результате несчастного случая на лыжах.

«Гаспар Ульель погиб в результате несчастного случая на лыжах в среду», — говорится в заявлении его агента.

Об этом сообщает France24.

Ульель привлек мировое внимание своей ролью знаменитого маньяка в «Ганнибале: восхождение» и сыграл в грядущем сериале Marvel «Лунный рыцарь».

Ульель получил премию «Сезар» — французский эквивалент «Оскара» — как лучший актер 2017 года за главную роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света», в котором он снялся вместе с Марион Котийяр и Леа Сейду.

Это был его второй Сезар: его первый был в номинации «Самый многообещающий актер» в 2004 году, после появления в драме времен Первой мировой войны «Очень долгая помолвка» вместе с Одри Тоту.

Он снялся в «Сен-Лоране», одном из двух биографических фильмов о легендарном дизайнере, вышедших на экраны в 2014 году.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что лунный рыцарь станет первым героем Marvel, у которого отец раввин.

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