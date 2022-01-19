Умер израильский режиссер Евгений Арье

Спектакли режиссера множество раз представляли Израиль на престижных фестивалях по всему миру.

Стало известно о кончине известного израильского режиссера Евгения Арье на 75 году жизни.

Он был художественным руководителем и режиссёром театра «Гешер».

Евгений также был почетным доктором Еврейского университета в Иерусалиме, Бар-Иланского университета и Научно-исследовательского института им. Вейцмана в Реховоте, а также Почетным коллегой Академического центра им. А. Руппина.

О его смерти стало известно с телеграм-канала Израильские трудовые будни.



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