Анджелина Джоли прогулялась по Беверли-Хиллз в образе Лары Крофт

Американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала культовый стиль Лары Крофт, выходя из офисного здания в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщает Daily mail.

47-летняя голливудская суперзвезда продемонстрировала свой подтянутый животик в укороченной черной майке, напоминающей ту, которую носила ее героиня в популярном приключенческом боевике «Расхитительница гробниц».

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Обладательница премии Оскар завершила свой образ парой черных брюк с низкой посадкой и массивными черными сандалиями.

На голове у Джоли были длинные темные локоны с пробором сбоку и ниспадающими на плечи.

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Как сообщал Курсор, Федеральное бюро расследований не будет возобновлять расследование в деле голливудской актрисы Анджелины Джоли против ее экс-мужа, актера Брэда Питта. Об этом сообщил Page Six друг актера. По его словам, срок давности дела прошел, «они видели всю имеющуюся информацию, здесь нет ничего нового».

«Тогда они рассмотрели все утверждения Анджелины и не выдвинули никаких обвинений. ФБР тщательно расследовало инцидент, шансов на возобновление дела нет. Это все согласованные усилия, чтобы очернить Брэда», — сказал его друг.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году, однако до сих пор не могут оставить друг друга в покое: звездные супруги до конца не определились, с кем останутся шесть их детей, конфликтуют по поводу общей винодельни во Франции и не забыли об инциденте на частном самолете.

Ранее Курсор писал о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая уже несколько лет судится с бывшим супругом, актером Брэдом Питтом, из-за опеки над детьми, обвинила его в физическом насилии.

Также Курсор сообщал о том, что Анджелина Джоли выиграла суд у Бреда Питта.