Актриса Синди Кроуфорд блеснула фигурой в черном элегантном платье

Знаменитость предстала в шикарном образе и вызвала фурор в сети.

57-летняя американская модель и актриса Синди Кроуфорд похвасталась поклонникам новым элегантным нарядом, который идеально подчеркнул все прелести ее утонченной фигуры.

Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Популярная модель позирует перед камерой в черном платье от модного дома Versace с длинными рукавами и вырезами в форме ромбов сбоку. Волосы актриса уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж, подчеркнув своими выразительные глаза. Свой образ она дополнила серьгами и браслетом.

Публикацию Синди Кроуфорд подписала: "Ночной выход в Лондоне".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Почти за сутки пост актриса собрал более 43 тысяч лайков и множество комментариев. На шикарный образ знаменитости отреагировали даже ее дети: 22-летняя Кайя и 24-летний Пресли, которые, к слову, также строят карьеру в модельном бизнесе. Кайя под фотографией оставила комментарий: "Горячая мама", а Пресли написал: "Да, мама".

"Курсор" писал ранее, что Памела Андерсон сменила имидж, отказавшись от своих типичных вызывающих макияжей и нарядов в пользу более "приглушенных" луков. Актриса снялась для канадского глянца, представ в классических нарядах и с натуральным макияжем.

Еще мы писали, что 42-летнюю Меган Маркл заметили в аэропорту Лос-Анджелеса (США) в комфортном образе, когда она отправлялась в Германию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на Invictus Games. Для перелета герцогиня Сассекская выбрала наряд, который оценили в 40 тысяч долларов.