Секс-символ 90-х Памела Андерсон вызвала ажиотаж кардинальной сменой образа

Памела Андерсон вопреки всем ожиданиям полностью сменила свой стиль.

Памела Андерсон сменила имидж, отказавшись от своих типичных вызывающих макияжей и нарядов в пользу более «приглушенных» луков.

В новой фотосессии для канадского глянца звезда снова предстала в классических нарядах и с натуральным макияжем.

Напомним, что яркая блондинка долгое время привлекала внимание не только своим появлением в телешоу, но из-за печально известных любовных приключений. Ее неподражаемый сексуальный стиль также способствовал ее популярности, и она стала настоящей секс-иконой 1990-х и 2000-х годов.

В последнее время Памела Андерсон выбирает формальный и элегантный стиль, соответствующий тенденции «спокойной роскоши». В отличие от стереотипного образа, который к ней привязался, Памела теперь предпочитает быть более аутентичной личностью.

Курсор писал, что Памела Андерсон восхитила фанатов образом без макияжа в новой рекламе.

Напомним, что Шакира покорила публику, выйдя на красную дорожку в блестящем платье с открытой спиной.

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