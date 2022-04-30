Американская телеведущая Опра Уинфри записала видеообращение к украинцам

Телеведущая выразила свою поддержку Украине и сообщила, что ее глубоко ранят «бессмысленные» и «кощунственные» нападение на украинский народ.

Опра Уинфри записала видеосообщение, которое адресовано украинцам.

«Я просто не могу перестать думать о бессмысленных и кощунственных смертоносных нападениях на народ Украины. Я не могу не думать о страхе и истощении, которые чувствует каждый украинец», — заявила Опра.

Курсор писал ранее, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН. Британский юрист по правам человека, жена американского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни выразила свою поддержку украинскому народу и осудила преступные действия россии.

Также мы сообщали, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.