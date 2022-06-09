Андреа Бочелли посетил Стену Плача после концерта

Наряду с поездкой к Стене Плача Андреа Бочелли посетил Храм Гроба Господня и другие достопримечательности Старого города Иерусалима.

Итальянский тенор Андреа Бочелли совершил специальную поездку в Иерусалим, на следующий день после выступления на концерте в Тель-Авиве.

Более 20 000 человек посетили шоу на стадионе Блумфилд. Среди зрителей были бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу, кинорежиссер Квентин Тарантино и бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман.

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Наряду с поездкой к Стене Плача оперная суперзвезда посетила Храм Гроба Господня и другие достопримечательности Старого города Иерусалима.

Курсор писал ранее, что Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье. Согласно странице Дауни на IMDB, его отец Роберт Дауни-старший имел литовские еврейские и венгерские еврейские корни, а это означает, что Дауни вполне мог вырасти в несколько еврейской среде. Его мать была католичкой.