Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие

Внимательно изучив ее череп, они предполагают, что эта древняя будущая мама, вероятно, умерла от рака — открытие, которое потрясло умы онкологов и египтологов.

Об этом сообщает IFLScience.

На протяжении 19 и 20 веков предполагалось, что эта мумия принадлежала священнику-мужчине. Однако новаторская работа в рамках варшавского проекта «Мумия» показала, что на самом деле это женщина. Больше сюрпризов возникло, когда они обнаружили, что она также была первым известным примером беременной мумии.

Ранее в этом году ученые проекта были поражены, когда компьютерная томография «Таинственной дамы» выявила дополнительные доказательства того, что в полости таза тела находился плод. Наиболее примечательно то, что их исследование показало, что плод был в удивительно хорошем состоянии.

Исследователи проекта рассказали, что их часто спрашивали, как умерла эта молодая женщина, поэтому они решили выяснить это. Дальнейшее сканирование черепа беременной мумии выявило необычные следы в костях, которые предполагают, что она страдала от рака. В частности, отметины на черепе показывают признаки, которые современные врачи наблюдают у пациентов с раком носоглотки, редким типом рака.

«На КТ видно небольшое патологическое изменение диаметром около 7 мм, округлое образование, окружающее пустое пространство, в кости за левой орбитой. Скорее всего, это изменение, вызванное опухолью, возможно, метастатическим очагом», — сказал Войцех Эйсмонд, директор археологического проекта Гебелейн и содиректор варшавского проекта.

«Этот тип метастатического изменения костей черепа возникает, в том числе, после аденомы, но если это был такой тип опухоли, гистопатологические тесты дадут нам окончательный ответ. Кроме того, в костях лица имеются большие полости, включая полость носа, верхнечелюстные пазухи и небную часть верхнечелюстных костей. Изменения в черепно-лицевых костях соответствуют раку носоглотки у современных пациентов», — пояснил Эйсмонд.

Чтобы подтвердить диагноз рака, исследователям необходимо тщательно изучить ткани мумии. Выявление рака в реальных тканях может также открыть некоторые другие возможности, которые волнуют ученых.

Команда проекта говорит, что онкологи могли бы определить «молекулярную сигнатуру» рака, обнаруженного в мумии, а затем сравнить ее с текущими видами рака. По их словам, это может дать ценную информацию об эволюции рака.

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