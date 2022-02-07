Археологи обнаружили тысячи древних источников письменности египтян

Ученые из Германии раскопали более 18 000 остраков, керамических черепков с записями, которые документируют повседневную жизнь египтян в городе Атрибис к северу от Каира.

Стало известно, что немецкие археологи нашли больше 18 тысяч древних керамических табличек с разными надписями египтян, которые задокументировали их бытовую, повседневную жизнь.

Об этом сообщает научное издание «Archaeology».

Ученые рассказали, что недавняя находка является одной из самых крупных находок остраков, когда-либо сделанных в Египте.

В древности черепки обычно использовались в качестве поверхности для письма, потому что битая глиняная посуда была дешевой и легкодоступной.

Авторы надписей использовали чернила или царапали свои сообщения прямо на поверхности керамических осколков.

Новая находка примечательна своей поздней датой и огромным разнообразием документов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что археологи нашли в Британии 40 обезглавленных скелетов.

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