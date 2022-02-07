Археологи обнаружили тысячи древних источников письменности египтян

Стало известно, что немецкие археологи нашли больше 18 тысяч древних керамических табличек с разными надписями египтян, которые задокументировали их бытовую, повседневную жизнь.
Об этом сообщает научное издание «Archaeology».
Ученые рассказали, что недавняя находка является одной из самых крупных находок остраков, когда-либо сделанных в Египте.
В древности черепки обычно использовались в качестве поверхности для письма, потому что битая глиняная посуда была дешевой и легкодоступной.
Авторы надписей использовали чернила или царапали свои сообщения прямо на поверхности керамических осколков.
Новая находка примечательна своей поздней датой и огромным разнообразием документов.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что археологи нашли в Британии 40 обезглавленных скелетов.
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