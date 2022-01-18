Археологи обнаружили гробницу с мумиями, вырубленную прямо в скале

Группа ученых из Миланского университета, руководила которой Патриция Пьячентини, обнаружила возле города Асуна, Египет, гробницу с множеством мумий. Они находились прямо в скале. Ранее археологи уже находили нечто подобное.
Об этом сообщает портал GreekCityTimes.
Гробница расположена в окрестностях мавзолея Ага-Хана. Они появились здесь между VI веком до н. э. и IV в. н. э. Это массовое захоронение состоит из двух частей. Первая часть является большим прямоугольным помещением, которое перекрыто сводом из сырцового кирпича. А вот во второй части располагались сразу четыре камеры, в которых находились 20 останков мумифицированных людей. Археологи уверены, что все они были членами одной семьи.
Как рассказала глава экспедиции Пьячентини, рядом с мумиями также находилось большое количество артефактов греко-римского периода, включая различные украшения, таблички с иероглифами и прочее.
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