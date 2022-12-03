Автопортрет художника Макса Бекманна из нацистской эмиграции побил рекорд немецких аукционов

Автопортрет художника-экспрессиониста Макса Бекманна побил рекорд цены за картину, проданную на аукционе в Германии, когда ее представили ​​покупателям в Берлине.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Наиболее высокая цена за «Selbstbildnis gelb-rosa» Бекманна (Желто-розовый автопортрет) составляла 20 миллионов евро (21 миллион долларов). По словам аукционистов, эта сумма была «самой высокой ценой, которая когда-либо предлагалась за картину».

Произведение искусства выставили ​​за стеклом на публичном предварительном просмотре перед аукционом, чтобы защититься от вандализма со стороны климатических активистов. По данным аукционного дома Grisebach, включая сборы, цена автопортрета составит 23,2 миллиона евро (24,5 миллиона долларов).

Работу Бекмана, на которой он изобразил себя во время его голландского изгнания из нацистской Германии, многие эксперты признают шедевром. Изначально автопортрет был подарком его жене Матильде, хранившей его до своей смерти в 1986 году.

Selbstbildnis gelb-rosa · 1943 · Max Beckmann (1884-1950) pic.twitter.com/ygSuA4wWgq — mikegerri (@mikgerri) December 1, 2022



Картина десятки лет находилась в частной швейцарской коллекции и не показывалась на публике с середины 1990-х годов. Бекманн (1884–1950) при жизни был очень популярен в Германии, а ведущие дилеры предлагали его работы частным коллекционерам и крупным учреждениям.

Так было до тех пор, пока нацисты не назвали его работы «дегенеративными» и не изъяли их из немецких музеев в 1937 году. Творец уехал в Амстердам, где он жил в изгнании в течение десяти лет, прежде чем переехать в США.

В итоге Бекманн умер в Нью-Йорке в 66-летнем возрасте от сердечного приступа на тротуаре по пути в Метрополитен-музей. Картины Бекманна, который сейчас считается одним из самых важных художников прошлого века, за последние десятилетия резко выросли в цене.

Предыдущий рекорд Германии стоимости в 2018 году установило другое произведение Бекманна «Die Aegypterin» («Египтянка»), проданное за 4,7 миллиона евро. Рекордную стоимость картины художника установили ​​в 2017 году, когда его работу «Hoelle der Voegel» («Птичий ад») — одно из самых важных антинацистских заявлений Бекмана — продали на аукционе Christie’s в Лондоне в 2017 году за 36 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов долларов на время).

Самой высокооплачиваемой работой в этом году стал культовый портрет Мэрилин Монро работы американского провидца поп-арта Энди Уорхола, цена которого составила 195 миллионов долларов. На первом месте до сих пор картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная в 2017 году за 450,3 миллиона долларов.

«Курсор» сообщал, что украденную нацистами картину продали на аукционе за 7,4 млн долл.