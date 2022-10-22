Balenciaga разрывает отношения с Канье Уэстом

Парижский модный дом Balenciaga разорвал отношения с рэпером Канье Уэстом после недавней серии противоречивых заявлений.

«У Balenciaga больше нет никаких отношений и планов на будущие проекты, связанные с этим артистом», — сообщила порталу WWD материнская компания Balenciaga Kering.

Это последовало за неделями особенно беспорядочного поведения Уэста.

Ранее в этом месяце он неожиданно появился на Неделе моды в Париже, демонстрируя спорный слоган «Белые жизни имеют значение», который многие считают расистским ответом движению Black Lives Matter.

Затем 45-летний артист обрушился в социальных сетях на бывших коллег и друзей.

Adidas объявил после его выходок, что ставит «на рассмотрение» свою сделку с Канье.

У рэпера давние отношения с креативным директором Balenciaga Демной, и в начале этого года они запустили совместную линию одежды.

Рэпер, ставший магнатом, не скрывает, что у него биполярное расстройство. Недавний документальный фильм Netflix «Jeen-Yuhs» обнажил его постоянные проблемы с психическим здоровьем.

Недавние комментарии Канье, в том числе заявления о евреях, привели к тому, что его учетные записи в Twitter и Instagram были ограничены.

Ранее на этой неделе он объявил, что покупает консервативную социальную сеть Parler.

«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение», — сказал он.

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