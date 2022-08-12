Без Лондона: осталось семь городов-кандидатов на проведение Евровидения-2023

Количество британских городов, которые хотят принять Евровидение в следующем году, сократилось до семи: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд названы потенциальными хозяевами песенного конкурса Евровидение 2023. Он пройдет в Великобритании впервые за 25 лет.

Семь городов-кандидатов были объявлены Скоттом Миллсом в прямом эфире утреннего шоу Зои Болл на Radio 2.

В этом году на Евровидении в Турине победил Kalush Orchestra, представляющий Украину. Обычно это означало бы, что в 2023 году Украина будет принимающей стороной, чего хотело правительство, но в июне Европейский вещательный союз объявил, что конкурс не может быть проведен там из-за войны.

Вместо этого Великобританию, занявшую второе место с песней Сэма Райдера «Space Man», попросили провести 67-е Евровидение.

Двадцать площадок подали заявки на проведение крупнейшего музыкального конкурса, за которым в этом году наблюдали 161 миллион зрителей по всему миру.

В шорт-лист не вошли предыдущие хозяева «Евровидения» — Лондон, Брайтон и Эдинбург. Другими, кто не прошел, стали Абердин, Белфаст, Бристоль, Ноттингем, Вулверхэмптон и Дарлингтон.

BBC сообщила, что окончательное решение о месте проведения будет принято осенью.

Напомним, что певица Ноа Кирел официально объявила, что будет представлять Израиль на Евровидении 2023.