«Национальная миссия для меня»: израильтянка Ноа Кирел сделала официальное заявление об участии в Евровидении

Ноа Кирел: «Я приняла решение от всего сердца — я иду к нему с полной верой».

Ноа Кирел провела пресс-конференцию после того, как объявила, что согласилась представлять Израиль на Евровидении.

«В последний месяц я узнала о рисках, и о том, что не все зависит от артистизма и исполнения. Я приняла решение от всего сердца — иду к нему с полной верой», — сказала она, намекнув на политизированность конкурса.

נועה קירל הודיעה רשמית — תייצג את ישראל באירוויזיון 2023 בבריטניה: גאה מאוד לצאת למשימה הזו, שהיא עבורי משימה לאומית, יחד עם כל עם ישראל מאחוריי. יוצאת לדרך כדי להביא כבוד גדול למדינה. וכפי שאתם מכירים אותי — נעבוד מאוד קשהhttps://t.co/exsDZuYHmf@shani_na pic.twitter.com/LyXweIsxfy — כאן חדשות (@kann_news) August 10, 2022

«Я всегда гордилась тем, что представляю страну, и я очень горжусь тем, что приступаю к этой миссии, которая для меня является национальной миссией, — добавила Кирел. — Я собираюсь принести большую честь стране. Я уже сегодня начинаю работать и, как вы меня знаете, много работать».

Напомним, что 58-летний голливудский актер, звезда фильмов «Ярость» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт прокомментировал, собирается ли действительно уходить из кинематографа.

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