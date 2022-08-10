«Национальная миссия для меня»: израильтянка Ноа Кирел сделала официальное заявление об участии в Евровидении

Ноа Кирел провела пресс-конференцию после того, как объявила, что согласилась представлять Израиль на Евровидении.
«В последний месяц я узнала о рисках, и о том, что не все зависит от артистизма и исполнения. Я приняла решение от всего сердца — иду к нему с полной верой», — сказала она, намекнув на политизированность конкурса.
«Я всегда гордилась тем, что представляю страну, и я очень горжусь тем, что приступаю к этой миссии, которая для меня является национальной миссией, — добавила Кирел. — Я собираюсь принести большую честь стране. Я уже сегодня начинаю работать и, как вы меня знаете, много работать».
Напомним, что 58-летний голливудский актер, звезда фильмов «Ярость» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт прокомментировал, собирается ли действительно уходить из кинематографа.
Еще мы писали, что в пятницу, 29 июля, российскому артисту Филиппу Киркорову, поддерживающему войну в Украине, отказали во въезде в Молдову.