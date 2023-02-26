Брэда Питта и его новую девушку заметили на свидании в Париже

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются с конца 2022 года.

Сообщается, что Брэд Питт и Инес де Рамон принесли свою любовь в Город Света.

Так, после появления на ежегодной французской премии César Awards в пятницу вечером, где Брэд Питт вручил награду режиссеру Дэвиду Финчеру, 59-летний Питт вместе с подругой де Рамон отправились на приватный ужин в ресторане Fouquet’s на Елисейских полях.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inès de Ramon au Fouquet’s des Champs Élysées, après la cérémonie des César. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) February 25, 2023

Источники сообщили порталу PEOPLE, что пара по отдельности отправилась во Францию: Питт прибыл в Париж в четверг вечером, а де Рамон приехала днем ​​позже.

Brad Pitt and Ines de Ramon spotted on date night in Paris https://t.co/ECopLyXMNl pic.twitter.com/ojJFl6GGad — Page Six (@PageSix) February 25, 2023

Питт и де Рамон впервые были замечены вместе на концерте в Лос-Анджелесе в ноябре, и источники сообщили PEOPLE в то время, что на самом деле они начали встречаться «за несколько месяцев» до этого.

Актера связывали с несколькими женщинами после его развода в 2016 году с Анджелиной Джоли. В их число входили Эмили Ратаковски и Николь Потуральски. Между тем, де Рамон и ее бывший муж, звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли, тихо расстались в мае 2022 года после трех лет брака. С Питтом она познакомилась через общего друга.

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