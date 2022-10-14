Дэниел Рэдклифф прокомментировал смерть Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в «Гарри Поттере»

Дэниел Рэдклифф сказал, что ему «невероятно повезло, что» он «встретился и работал» с Робби Колтрейном, который умер в пятницу в возрасте 72 лет.

Дэниел Рэдклифф вспомнил о том, как ему «невероятно повезло», что он работал с покойным Робби Колтрейном на съемочной площадке фильмов о Гарри Поттере.

33-летний Рэдклифф сказал в заявлении, полученном PEOPLE, что Колтрейн, который, как сообщается, умер в пятницу в возрасте 72 лет, «был одним из самых смешных людей, которых я встречал и заставлял нас постоянно смеяться, как дети на съемочной площадке».

«У меня особенно теплые воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение на съемках «Гарри Поттер и узник Азкабана» 2004 года, когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, и он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух», — добавил Рэдклифф.

Он повторил, что ему «невероятно повезло, что» он «встретил и поработал» с Колтрейном, добавив, что ему «очень грустно, что он умер».

«Он был невероятным актером и прекрасным человеком», — заключил Рэдклифф.

Как ранее писал Курсор, скончался актер, сыгравший одну из ключевых ролей в «Гарри Поттере».

«Курсор» также сообщал, что голливудский актер Том Круз большую часть своих трюков в кино исполняет самостоятельно, и недавно он поделился с фанатами рискованной выходкой.