Дом Джима Керри в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за колоссальную сумму

Актер сказал, что этот дом был для него «местом очарования и вдохновения» на протяжении «30 очень творческих и благополучных лет».

Голливудский актер Джим Керри прощается со своей собственностью в Лос-Анджелесе, которая была его домом последние 30 лет. Актер канадского происхождения выставил его на продажу за 28,9 миллиона долларов.

The Wall Street Journal сообщает, что актер приобрел дом в стиле ранчо в Брентвуде в 1994 году, когда на экраны вышел фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», ставший его первым большим кассовым успехом.

Jim Carrey is saying goodbye to his longtime Los Angeles home. The actor, who bought the property around the release of "Ace Ventura: Pet Detective," is listing the house for $28.9 million. https://t.co/RLoaVRfuR7 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2023

Актер сказал, что этот дом был для него «местом очарования и вдохновения» на протяжении «30 очень творческих и благополучных лет». Он добавил, что «каждую ночь совы пели мне колыбельные, и каждое утро я потягивал свою чашку кофе с ястребами и колибри под гигантской дедушкиной сосной».

По словам листингового агента Джанель Фридман из Sotheby’s International Realty, недвижимость имеет внутреннюю площадь 12 704 квадратных фута и внешнюю площадь 2,01 акра. Поместье включает в себя главный дом с пятью спальнями с традиционным кирпичным фасадом и современными интерьерами. В доме также 9 ванных комнат.

Jim Carrey is saying goodbye to his longtime Los Angeles home. The actor, who bought the property around the release of "Ace Ventura: Pet Detective," is listing the house for $28.9 million. https://t.co/RYNxm95678 pic.twitter.com/wsd4jYHeKc — WSJ Real Estate (@WSJRealEstate) February 6, 2023

В доме, по словам агента по листингу Джанель Фридман, также есть теннисный корт, бассейн с водопадом, спа-центр и дом у бассейна с сауной и парной. В нем также есть тренажерный зал. Также есть специальная площадка для занятий йогой и медитацией на свежем воздухе.

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