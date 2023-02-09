Дом Джима Керри в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за колоссальную сумму

Голливудский актер Джим Керри прощается со своей собственностью в Лос-Анджелесе, которая была его домом последние 30 лет. Актер канадского происхождения выставил его на продажу за 28,9 миллиона долларов.
The Wall Street Journal сообщает, что актер приобрел дом в стиле ранчо в Брентвуде в 1994 году, когда на экраны вышел фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», ставший его первым большим кассовым успехом.
Актер сказал, что этот дом был для него «местом очарования и вдохновения» на протяжении «30 очень творческих и благополучных лет». Он добавил, что «каждую ночь совы пели мне колыбельные, и каждое утро я потягивал свою чашку кофе с ястребами и колибри под гигантской дедушкиной сосной».
По словам листингового агента Джанель Фридман из Sotheby’s International Realty, недвижимость имеет внутреннюю площадь 12 704 квадратных фута и внешнюю площадь 2,01 акра. Поместье включает в себя главный дом с пятью спальнями с традиционным кирпичным фасадом и современными интерьерами. В доме также 9 ванных комнат.
В доме, по словам агента по листингу Джанель Фридман, также есть теннисный корт, бассейн с водопадом, спа-центр и дом у бассейна с сауной и парной. В нем также есть тренажерный зал. Также есть специальная площадка для занятий йогой и медитацией на свежем воздухе.
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