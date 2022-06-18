Дрейк выпустил клип, в котором он играет жениха на еврейской свадьбе

В рамках неожиданного выпуска своего нового альбома «Honestly, Nevermind» канадский рэпер еврейского происхождения Дрейк выпустил видеоклип на свою новую песню «Falling Back», в котором он играет жениха на свадьбе, организованной ортодоксальным раввином.

В клипе раввин, проводящий свадебную церемонию, которая проходит под хупой из белых цветов, спрашивает невесту: «Ты берешь на себя обязательство быть хорошей женой в соответствии с нашими ценностями и традициями?».

На что она отвечает: «Да», и ей вторят 22 другие женщины в белом позади нее.

После того, как каждая невеста получает свое кольцо и дает Дрейку без ермолки какую-то форму тайного рукопожатия или «дай пять», камера показывает мать Дрейка, еврейку Сэнди Грэм.

Дрейк никогда не был женат, но у него есть сын Адонис.

В какой-то момент одну из невест поднимают на стуле для хоры, когда она машет салфеткой в ​​воздухе. (Традиционно, когда жениха и невесту поднимают на стулья во время хоры, они держат салфетку, что символизирует их единство.)

Несколько мгновений спустя Дрейк также танцует с салфеткой в ​​руке, а затем во рту.

Ближе к концу видео Дрейк и его 23 невесты позируют для фотографий, что отдаленно напоминает фотосессии, которые иногда сопровождают церемонию бедекен, где жених представляет свою невесту, а семьи желают счастья счастливой паре.

Это не первый раз, когда артист ссылается на свое еврейское происхождение в своей музыкальной карьере.

Дрейк позировал с чашей для кидуша и субботними свечами для обложки своего альбома 2012 года «Take Care», а в музыкальном видео для своего сингла «HYFR» он представил другую еврейскую традицию — свою собственную «ре-бар-мицву» (он также повторно инсценировал свою бар-мицву в скетче «Субботним вечером в прямом эфире»).