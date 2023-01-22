Дженнифер Лопес впервые рассказала про «импульсивную» свадьбу с Аффлеком

Певица призналась, что подготовка к большой свадьбе вызывала у нее стресс.

В прошлом году 53-летняя американская актриса, звезда фильма «Первый встречный» Дженнифер Лопес вышла замуж. Ее избранником стал Бен Аффлек. Они сыграли пышную свадьбу в августе в Саванне, а до того скромно поженились в Вегасе и это решение было «импульсивным».

Об этом знаменитость рассказала на шоу Джимми Киммела.

Дженнифер Лопес призналась, что на подготовку к свадьбе тратила много энергии и сил, у нее было легкое посттравматическое стрессовое расстройство, потому что 20 лет назад они с Беном Аффлеком уже собирались идти под венец, но все развалилось.

По словам актрисы, все было весьма напряженно, и жених спонтанно просто предложил поехать в Лас-Вегас и пожениться вечером. Это он предложил сделать, когда у них с Дженнифер должна была состояться встреча по планированию свадьбы, а еще репетиция ее шоу.

Знаменитость отметила, что Бен отправил ее на репетицию и сказал, что обо всем позаботиться. С ними было двое их детей, которыми были свидетелями.

«Это было прекрасно. Это была лучшая ночь в нашей жизни», – поделилась Лопес.

«Курсор» писал ранее, что 53-летняя американская певица Дженнифер Лопес призналась, какая надпись сделана на кольце, которое ей подарил возлюбленный Бен Аффлек.

Еще мы писали, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлым летом заявила о начале нового этапа отношений с актером Беном Аффлеком спустя 17 лет. Знаменитость призналась, что даже когда собиралась замуж за другого, все равно продолжала любить своего бывшего.

Напомним, что экс-возлюбленный голливудской звезды Дженнифер Лопес, баскетболист Алекс Родригес завел новые отношения и уже официально представил свою девушку. Ею стала фитнес-модель и тренер Жак Кордейро.