Недавно пара отпраздновала фаянсовую свадьбу, но женщина явно не ожидала такого сюрприза от своего звездного любимого.

Звезда Голливуда Джордж Клуни рассказал о том, что подарил супруге Амаль Аламуддин на девятую годовщину их брака.

27 сентября звездная пара отпраздновала фаянсовую свадьбу. По словам актера, он выбрал подарок для возлюбленной согласно традициям – на фаянсовую свадьбу принято вручать любимой подарок из керамики. В итоге Клуни выбрал керамической горшок.

Амаль в шутку сказала, что не очень оценила такой подарок. Она добавила, что ей придется еще 16 лет прожить в браке с Клуни, чтобы получить какой-нибудь ценный подарок.

Подразумевается празднование 25-й годовщины, то есть серебряной свадьбы, подразумевающей подарок из серебра. Отметим, что Джордж и Амаль обручились в апреле 2014 года, а 27 сентября они официально стали мужем и женой.

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