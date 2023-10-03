Известный кинорежиссер Вуди Аллен ответил, почему ни разу не посещал Израиль

Американский кинематографист также рассказал о своем новом фильме, который может стать последним в его карьере.

Известный 87-летний кинорежиссер Вуди Аллен, снявший такие фильмы как "Анни Холл", "Злая кровь" и "Мужья и жены", рассказал о своей новой премьере, а также ответил, почему, несмотря на еврейское происхождение, ни разу так и не побывал в Израиле.

Об этом он сообщил в интервью "12 каналу".

По словам американского кинематографиста, он никогда не работал в Голливуде и всегда самостоятельно искал средства на то, чтобы снимать свои фильмы. Скоро на экраны выйдет его новое творение - трагикомедийный триллер "Великая ирония", в котором он поднимает вопросы о верности, любви и выборе, и как человеческие слабости могут привести к великим изменениям. Визитной карточкой киноленты стал образ еврея-невротика, ведь в основе этого персонажа легли азы воспитания, которое Вуди Аллен получил в "хорошей еврейской семье" Нью-Йорка.

Журналисты спросили у кинорежиссера, почему же он ни раз не посетил Израиль, но тот ответил, что причина просто - он не часто путешествует, а просто остается дома, на Манхэттене.

Также он подчеркнул, что в последнее время находить деньги на производство фильмов ему стало сложнее, поэтому триллер "Великая ирония" может стать последним в его режиссерской карьере.

"Курсор" писал ранее, что в Иерусалиме взрослые мужчины пришли на кинопоказ для религиозных девочек и сорвали его, "протестуя против разделения по половому признаку".

Еще мы писали, что в программе московского фестиваля еврейского кино был удален фильм "Инвалиды пятого пункта" от израильского режиссера и продюсера Бориса Мафцира.