Эмили Ратаковски покорила публику стройной фигурой в мини-платье с сетчатыми вставками

Эмили Ратаковски продолжает наслаждаться пиком славы.

Эмили Ратаковски, несомненно, была очень занята весь этот год. Она попадала в заголовки газет благодаря своему продолжающемуся успеху в качестве модели, своих начинаниях в писательстве и предпринимательстве, а теперь и своему подкасту High Low with EmRata.

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На прошлой неделе она снова привлекла внимание после неожиданного появления на модном показе Тори Берч. Ратаковски вышла на подиум в стильном черном платье, подчеркивавшем ее формы и длинные ноги.

Она изящно продемонстрировала мини-платье черного цвета с сетчатыми вставками с открытыми плечами и прозрачной расклешенной юбкой. Дополняя свое крошечное платье, она надела прозрачные туфли на каблуке с бежевой деталью на носке.

Ее ансамбль такде дополнялся полированным, зачесанным назад низким хвостом с ослепительным украшением для волос, инкрустированным жемчугом. В завершение своего образа она использовала минималистичный макияж со сияющей основой для непринужденного шикарного образа.

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Курсор писал, что российская модель Ирина Шейк прошлась по подиуму с «разбитым» лицом.

Кроме того, израильская модель в бикини похвасталась идеальными формами во время отдыха.