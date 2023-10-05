Эмили Ратаковски вышла на улицы Нью-Йорка в полностью прозрачном платье

Приехав в Нью-Йорк после Недели моды в Париже, Эмили Ратаковски снова привлекла внимание общественности.

Эмили Ратаковски эффектно появилась на публике в Нью-Йорке, привлекая всеобщее внимание своим смелым модным выбором. Модель и актриса надела абсолютно прозрачное черное платье, которое мало что оставляло воображению, обнажая под ним черное нижнее белье.

В подходящих к образу черных туфлях в сетку и с гладким кожаным клатчем она излучала уверенность и стиль. Ее темные локоны струились вниз, добавляя образу знойности. Она дополнила лук дымчатым макияжем глаз и телесной помадой.

Ратаковски лишь несколько дней назад приехала в Нью-Йорк из Парижа, где она посещала показы в рамках Недели моды.

View this post on Instagram A post shared by Emrata Daily Updates (@emratateam)

Отметим также, что недавно Ратаковски вызвала слухи о романе, подружившись с актером Джастином Теру. Паре было комфортно и приятно вместе, когда они попали в объективы камер на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

До слухов о связи с Теру Эмили была замужем за кинорежиссером Себастьяном Беаром-МакКлардом с 2018 по 2022 год, во время которого у них родился сын по имени Сильвестр Аполло Беа. Сообщается, что их брак распался из-за того, что супруг изменял Ратаковски.

Ранее Курсор писал, что Эмили Ратаковски покорила публику стройной фигурой в мини-платье с сетчатыми вставками.

Напомним, что звезда «Друзей» Дженнифер Энистон эффектно предстала в нижнем белье в новой фотосессии.