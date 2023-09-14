Хайди Клум рассказала, как и чем питается, чтобы поддерживать стройную фигуру в 50 лет

Клум добавила: «Утро я начинаю с вкусных смузи. У меня также четверо детей, поэтому мы много готовим. Я не особо много ем вне дома. Я думаю, когда вы много едите вне дома или много заказываете еду, вы часто не знаете, что люди туда кладут».
Потрясающее телосложение Хайди Клум всегда вызывало восхищение, а недавно 50-летняя супермодель рассказала о своем здоровье и привычках в еде в своих историях в Instagram.
Отвечая на вопросы своих 11,4 миллионов подписчиков, бывшая модель Victoria's Secret поделилась, что она начинает свой день с обезжиренного и высокобелкового завтрака, состоящего из трех яиц-пашот в теплом курином бульоне.
Клум также сказала, что потребляет не более 900 калорий в день. В отдельном посте IG Story она также подтвердила, что весит 138 фунтов.
Часто делясь видеороликами о своих тренировках со своими подписчиками в социальных сетях, Клум также откровенно заявляла о своих диетических предпочтениях и склонности избегать еды на вынос, когда это возможно. В июле 2018 года она побеседовала с Entertainment Tonight и сказала: «На самом деле у меня нет определенной диеты, я просто ем очень здоровую пищу».
Клум добавила: «Утро я начинаю с вкусных смузи. У меня также четверо детей, поэтому мы много готовим. Я не особо много ем вне дома. Я думаю, когда вы много едите вне дома или много заказываете еду, вы часто не знаете, что люди туда кладут».
Клум рассказала изданию, что она ежедневно готовит «три больших приема пищи» для своей семьи. По ее словам, семья обычно принимает последний прием пищи примерно в 18:00 каждый вечер, что позволяет обеспечить адекватное пищеварение перед сном.
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