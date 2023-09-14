Хайди Клум рассказала, как и чем питается, чтобы поддерживать стройную фигуру в 50 лет

Клум потребляет не более 900 калорий в день.

Потрясающее телосложение Хайди Клум всегда вызывало восхищение, а недавно 50-летняя супермодель рассказала о своем здоровье и привычках в еде в своих историях в Instagram.

Отвечая на вопросы своих 11,4 миллионов подписчиков, бывшая модель Victoria's Secret поделилась, что она начинает свой день с обезжиренного и высокобелкового завтрака, состоящего из трех яиц-пашот в теплом курином бульоне.

Клум также сказала, что потребляет не более 900 калорий в день. В отдельном посте IG Story она также подтвердила, что весит 138 фунтов.

Часто делясь видеороликами о своих тренировках со своими подписчиками в социальных сетях, Клум также откровенно заявляла о своих диетических предпочтениях и склонности избегать еды на вынос, когда это возможно. В июле 2018 года она побеседовала с Entertainment Tonight и сказала: «На самом деле у меня нет определенной диеты, я просто ем очень здоровую пищу».

Клум добавила: «Утро я начинаю с вкусных смузи. У меня также четверо детей, поэтому мы много готовим. Я не особо много ем вне дома. Я думаю, когда вы много едите вне дома или много заказываете еду, вы часто не знаете, что люди туда кладут».