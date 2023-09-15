Илон Маск без разрешения «слил» интимный снимок своей экс-девушки Эмбер Херд — как отреагировала актриса

Сообщаеися, что актриса Эмбер Херд пришла в ярость после того, Илон Маск опубликовал ее фотографию.

В своей новой биографии Илон Маск заявил, что его бывшая девушка Эмбер Херд напоминала ему Мерси — его любимого персонажа из видеоигры Overwatch, поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма Мерси, чтобы сыграть для Маска эту роль. Чтобы подтвердить свои слова, миллиардер вчера опубликовал соответствующую фотографию в Твиттере.

Сообщается, что Эмбер Херд пришла в ярость от поступка Маска, так как не разрешала Илону Маску публиковать интимное фото со своим косплей-образом.

Источник сообщил PageSix, что фотография должна была оставаться «частной» и что Эмбер «не давала разрешения Илону использовать фотографию».

У Эмбер был краткий, но громкий роман с изобретателем-миллиардером в течение года после распада ее брака с актером Джонни Деппом в 2016 году. Они расстались в августе 2017 года, а через несколько месяцев помирились, а через пару месяцев расстались навсегда.

Курсор писал, что Илон Маск отреагировал на слухи, возникшие вокруг его встречи с Нетаниягу.

Напомним, что Маск выключил Starlink для ВСУ не только в Крыму – биограф миллиардера.