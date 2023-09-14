Маск выключил Starlink для ВСУ не только в Крыму – биограф миллиардера

Аргументы собеседника на бизнесмена не подействовали.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск без ведома Украины решил выключить Starlink не только в оккупированном Крыму, но и во время наступления на Донбассе.

Об этом заявил его биограф Уолтер Айзексон в материале для The Washington Post.

По словам писателя, миллиардер не хотел, чтобы украинская армия использовала его изобретение для наступательных целей.

"Когда я обсуждал это с Маском, он сказал: "Ну, если вы читаете условия обслуживания, это должно было использоваться только для оборонных целей", – пишет Айзексон.

Илон не согласился с тезисом своего биографа о том, что Украина обороняется, когда деоккупирует собственные населенные пункты. Также бизнесмен в очередной раз объяснил свой поступок трахом перед возможной ядерной эскалацией.

"Дело не только в том, что он отказался это включить, но украинцы даже не знали, что это было – и Европа, знаете, вся эта разведка", – добавил Айзексон.

Интересно, что недавно биограф американского предпринимателя рассказал, что Маск решил передать военным США контроль над некоторым количеством оборудования Starlink и услугами. Он это сделал, чтобы больше не контролировать геозоны и условия использования.

Напомним, что в прошлом году Маск помешал ВСУ совершить атаку российского флота с помощью подводных дронов. Когда беспилотники приблизились к кораблям рф, то они потеряли связь и их выбросило на берег. Айзексон утверждает, что это решение было мотивировано опасениями ответного ядерного удара москвы.

Ранее глава украинской разведки Буданов прокомментировал скандал вокруг Маска и Starlink.

Также "Курсор" сообщал, что Маск отреагировал на слухи, возникшие вокруг его встречи с Нетаниягу.