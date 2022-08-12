Израильская актриса рассказала, как ее домогался известный голливудский режиссер

Актриса рассказала о решении упаковать свою голливудскую мечту и о том, как подверглась домогательству со стороны известного режиссера.

Сарай Гивати вновь привыкает к жизни в Израиле. После более чем десятилетнего проживания в Лос-Анджелес эпидемия коронавируса стала последним шагом на пути к ее переезду на постоянное место жительства в Израиль и разрушению голливудской мечты.

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Гивати сыграла несколько желанных голливудских ролей в таких сериалах, как «Морская полиция» на CBS и «Мой злейший враг» на NBC, а также в фильме «Совокупность лжи», но большого прорыва так и не произошло.

«Когда я уезжала, все агенты говорили мне: «Ты совершаешь ошибку, тебе нужно еще несколько лет», — сказала Гивати в новом интервью. — Я уехала, зная, что ухожу еще до того, как совершила «большой прорыв» в моей карьере».

«Когда родился мой сын, мы поняли, что это все, — отметила она. — Есть и другие вещи, которые делают меня счастливой, помимо ролей в Голливуде, — это актерство в целом, создание музыки, писательство. Я смирилась с тем, что упаковала свою мечту», — сказала она.

Работая в Голливуде, Гивати не смогла избежать опыта #MeToo. «Я испытала это. К счастью, я испытала это в начале своего пути, — сказала Гивати. — Это очень большой режиссер, если я скажу имя, то начнется скандал. Я была на его прослушивании, он привел меня в какое-то место, толкнул к стене и поцеловал. Я его тут же оттолкнула», — вспомнила она.

«С тех пор у меня никогда не было встречи, которая не проходила бы в офисе с другими людьми, — добавила Гивати. — Я очень сильная, меня трудно завалить. Я могу дать пинок, но на моем месте могла бы быть другая девушка, которая бы замерла на месте и не смогла ответить. Записывайте девочек на дзюдо».