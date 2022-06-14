Израильскую телевизионную драму «Урок» покажут на Берлинском телефестивале

Международный фестиваль посвящен телевидению и ежегодно присуждает множество наград, выбранных международным жюри, состоящим из писателей, продюсеров, актеров, актрис и режиссеров.

Израильская телевизионная драма «Урок» была анонсирована в понедельник как часть официального лайнапа Фестиваля сериалов в Берлине, который пройдет с 22 по 26 июня.

Сериал «Урок», который в Израиле называется «Шат Эфес», представляет собой сериал из шести частей, транслируемую по израильскому телевидению.

В нем снялся Дорон Бен-Давид («Фауда») в роли Амира Халеви, учителя средней школы, который вступает в политические дебаты с 17-летним учеником из своего класса. Спор превращается в эмоциональный и политический конфликт о расизме и справедливости за пределами класса из-за публикации в социальных сетях.

У шоу состоялась международная премьера, и в апреле на конкурсе Canneseries Longform Competition он получил два приза: «Лучший сериал» и «Лучшее исполнение» для актрисы Майи Ландсман, сыгравшей старшеклассницу Лиан.

Курсор писал ранее, что продюсерская компания Адама Сэндлера снимает фильм на тему бат-мицвы. В прошлом месяце голливудский актер Адам Сэндлер устроил своей дочери звездную вечеринку в честь бат-мицвы.