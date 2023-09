Известного комика и экс-супруга Кэти Перри обвинили в изнасилованиях

Сам Рассел Брэнд все отрицает.

В Голливуде вспыхнул новый скандал. Бывшего мужа Кэти Перри Рассела Брэнда обвинили в физическом и эмоциональном насилии по отношению к пяти женщинам (четыре из них остались анонимными).

Оь этом говорится в расследованиях The Sunday Times, The Times и британского шоу Dispatches на канале Channel 4.

Эти средства массовой информации сообщили в субботу, что инциденты предположительно происходили с 2006 по 2013 годы. При этом в период с 2010 по 2012-й Рассел жил в браке с Кэти. Одной из предполагаемых жертв артиста было 16 лет.

Одна из женщин обвинила Брэнда в том, что он однажды без ее ведома снял презерватив во время секса. После его 31-го дня рождения она сказала, что Брэнд подверг ее сексуальному насилию, когда «он засунул свой пенис мне в горло».

Сам Рассел все отрицает. Комик считает, что это фейковая компания СМИ, против которых он сам неоднократно высказывался в публичном пространстве.

