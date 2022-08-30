Как в детстве: индийская классика возвращается

Вы любите индийские фильмы, особенно классические? Хорошие новости от НОТ для поклонников захватывающих историй любви, чарующих мелодий и зажигательных танцев, экзотической природы и ярких нарядов.

Новый эксклюзивный телеканал Bollywood Classic, который недавно начал транслироваться на кнопке 92, приглашает вас в ностальгическое путешествие в мир индийского кино.

Этот единственный в своем роде канал показывает классические картины 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов, с которых началась слава индийского кинематографа. Пересмотрите культовые фильмы — «Бродяга», «Месть и закон», «Танцор диско», «Куртизанка», «Господин 420», «Сангам» и многие другие, знакомые с детства. Черно-белые и цветные картины, остросюжетные боевики, мелодрамы, комедии, мюзиклы, триллеры, исторические саги, приключенческие и семейные ленты.

Все они полностью дублированы на русский язык, и значит можно, не отвлекаясь ни на что, с головой окунуться в мирклассического индийского кино и увидеть легендарных актеров, которые создавали историю Болливуда. Снова встретиться с любимыми звездами, такими как Радж Капур, Дев Ананд, Раджеш Кханна, Амитабх Баччан, Мадхубала, Наргис, Зинат Аман, Хема Малини.

Восточный колорит, песни, танцы и богатые одеяния служат эффектным украшением невероятных историй о любви и предательстве, бескорыстной дружбе и жестокой вражде, об обманутых надеждах и слепой вере. Современные произведения Болливуда с «суперменами», эпичными драками и странными спецэффектами часто бывают слишком нереалистичны, а старые фильмы с их чуть наивными диалогами, культовыми песнями и танцами концентрируют свое внимание на человеческих чувствах.

Помимо фильмов канал Bollywood Classic транслирует также музыкальные программы, составленные из песен знаменитых исполнителей прошлого – Мангешкара, Шайлендеры Сингх, Аши Бхосле, Мукеша, Махендры Капура и других.

Смотрите классические индийские фильмы, слушайте песни и погрузитесь в теплую атмосферу прошлого. Каждый день, вечер и даже ночью всё лучшее из индийской классики 24 часа в сутки ждет вас на канале Bollywood Classic (номер 92 на пульте HOT).

Канал открыт для бесплатного просмотра до 19 сентября, а потом его можно будет заказать за дополнительную плату в размере 19.90 шек. в месяц.