Какая песня поставила рекорд по количеству запросов в Shazam

Популярное мобильное приложение Shazam, которое умеет распознавать музыку, назвало песню, поставившую рекорд по количеству поисковых запросов в этом году.

Об этом компания сообщила на своем аккаунте в Twitter.

Речь идет о композиции Леди Гаги под названием Bloody Mary. Этот трек стал невероятно популярным в сети TikTok, потому что пользователи используют его для повторения танца Уэнздей из одноименного сериала Netflix, который бьет рекорды по просмотрам.

Эта тенденция привела к тому, что хит 2011 года снова взлетел в чарты и его успех продолжается. Правда, в оригинальной сцене героиня танцует под трек «Goo Goo Muck» группы The Cramps.

«Курсор» писал ранее, что известная стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен 2022 года, а также назвала артистов, которые стали самыми прослушиваемыми.

Еще мы писали, что портал IMDb опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис, где на первом месте оказалась Ана де Армас. Знаменитость получила эту награду во второй раз.

Напомним, что известный музыкальный журнал Rolling Stone представил свой ежегодный рейтинг из 100 лучших песен уходящего 2022 года. В первую десятку вошли композиции, которые отметили престижными наградами или номинациями.