Принц Гарри рассказал, как бы принцесса Диана отнеслась к его ссоре с братом

Разлад между королевскими братьями Гарри и Уильямом — один из самых обсуждаемых семейных конфликтов.

Что бы подумала принцесса Диана о том, что ее сыновья поругались? Принц Гарри попытался ответить на этот вопрос в интервью программе «Доброе утро, Америка», которое выйдет в эфир 9 января.

Семейная драма снова попала в заголовки новостей в связи с предстоящим выпуском мемуаров Гарри «Спайр». Испанская версия книги просочилась в сеть преждевременно, и отрывки из нее быстро начали распространяться в Интернете.

Самые поразительные разоблачения связаны с его отношениями с братом, в том числе рассказ о том, что Уильям физически напал на Гарри.

На вопрос ведущей о том, что подумала бы его мама о их ссоре, Гарри ответил: «Я думаю, что ей было бы грустно».

Однако он продолжил: «Я думаю, что она будет смотреть на это в долгосрочной перспективе. Она знает, что есть определенные вещи, через которые нам нужно пройти, чтобы иметь возможность исцелить отношения».

Гарри, которому было 12 лет, когда его мать погибла в ДТП, сказал, что, несмотря на разлад в семье, он никогда не чувствовал себя ближе к матери, чем сейчас.

«За последние два года я чувствовал присутствие мамы больше, чем за последние 30 лет», — сказал он.

В своей новой книге Гарри также описал, как видел женщину-экстрасенса, которая «утверждала, что обладает способностями», чтобы наладить связь с его покойной матерью.

Он написал, что женщина сказала ему: «Ты живешь той жизнью, которой она не могла. Ты живешь той жизнью, которую она хотела для тебя».

«Твоя мать с тобой», — сказала ему женщина. Гарри ответил: «Я знаю. Я чувствовал это в последнее время».