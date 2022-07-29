Киркорова не пустили в Молдову: опубликовано видео задержания артиста в аэропорту

При выходе из VIP зала пограничники задержали артиста и сообщили, что ему запрещен въезд на территорию страны.

В пятницу, 29 июля, российскому артисту Филиппу Киркорову, поддерживающему войну в Украине, отказали во въезде в Молдову.

Он прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула. На борту самолета вместе с певцом находился гражданин Украины.

При выходе из VIP зала пограничники задержали артиста и сообщили, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы, поэтому ему пришлось вернуться назад.

Пограничная полиция Молдовы заявила, что решение об отказе во въезде было принято после того, как не были соблюдены условия для разрешения на пересечение государственной границы.

В 2018 году тогдашний президент Молдовы Игорь Додон присвоил Киркорову звание народного артиста Молдовы. О цели поездки Киркорова в страну пока неизвестно, но это определенно не гастроли, так как у россиянина запланированы концерты во временно оккупированном Крыму.

Напомним также, что в январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу на территорию своей страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

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