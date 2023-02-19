Копия отца: Рики Мартин показал фото своего сына Валентино

Пуэрто-риканский певец, автор песен и актер Рики Мартин недавно поделился фотографией своего 14-летнего сына, что вызвало шквал реакций со стороны его подписчиков. Фанатам очень понравился образ подросшего мальчика, который, по мнению некоторых, очень похож на своего отца.

«Больше не ребенок #myson #Tino 14 лет», — написала звезда латиноамериканской музыки в подписи под фото.

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У 51-летней поп-звезды 17,7 миллиона подписчиков в Instagram, и он регулярно публикует интересные изображения для своих фанатов.

Изображение его сына набрало более 300 000 лайков. Некоторые из подписчиков звезды в Instagram сделали проницательные комментарии к фотографии его сына, выразив, как они счастливы и ностальгируют, сравнивая его внешность с Рики.

Музыкант однажды выложил на той же странице в Instagram свое юношеское фото, когда ему было 16 лет. Это также дает пользователям повод сравнивать его с сыном с точки зрения внешности.

Согласно Page Six, Мартин и его муж Джван Йосеф воспитывают Валентино и его брата-близнеца Маттео, оба из которых родились в результате гестационного суррогатного материнства в августе 2008 года. У них также есть 5-летняя дочь Люсия, которая родилась в 2018 году, и 4-летний сын Ренн, которого они приветствовали в 2019 году.

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