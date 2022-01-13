Курсор составил список худших фильмов 2021

«Курсор» составил список фильмов, которые подверглись беспощадной критике, либо просто разочаровали зрителей.
Лига справедливости Зака Снайдера
Не смотря на громкие заявки, фильм оказался слабым. Конечно задумка у фильма хорошая, однако, исполнение хромает. Да и смотреть фильм 4 часа — это как-то слишком. Поэтому Лига справедливости отправляется в список провалов 2021 года.
Один дома
Стриминговая платформа Disney+ выпустили очередной ремейк культового «Один дома» и нам сложно даже комментировать это. Создатели попытались выехать на славе предыдущих фильмов, что очень плохо получилось.
Матрица:Воскрешение
Фанаты скептически отнеслись к продолжению франшизы и не зря. Сюжет слабый, единственное, что может впечатлить — спецэффекты. Так еще и в компании заявили, что сняли фильм лишь из-за коммерческой выгоды. Поэтому провал фильму был гарантирован еще до выхода и даже былая слава «Матрицы» не помогла.
Отряд Самоубийц 2
Критики разгромили первую часть, но создатели решили снять вторую и снова в те же ворота. Фильм действительно получился слабый и не впечатлил зрителей.
Телохранитель жены киллера
После успеха первой части создатели решили снять вторую, но, увы, успех повторить не получилось. Он получил в основном негативные оценки и не понравился большинству зрителей.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов о моде.
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