Леонардо Ди Каприо попал в эко-скандал

Актер вызвал гнев фанатов, которые назвали его «эко-лицемером» из-за его отпуска на суперяхте стоимостью 110 миллионов долларов.

Ди Каприо является послом ООН в области изменения климата и активно освещает экологические проблемы.

Об этом сообщает Geo.

Его последний проект «Не смотрите наверх» также выступает за «самую неотложную угрозу, стоящую перед всем человечеством».

Он вегетарианец, ездит на электрических машинах, однако, недавний поступок фанаты не оценили и осудили.

Его недавний отдых подвергается резкой критике, так как ДиКаприо находится на борту яхты, которая не является экологически чистой.

Семимильное плавание суперяхты является источником такого же количества углерода, как и средний автомобиль в год. Яхта также требует топлива на сумму 339 712 долларов США для полного бака.

Актер пока не дал никаких комментариев и наслаждается отдыхом.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов Леонардо Ди Каприо и нет, в списке вы не найдете «Титаник».

Также мы писали о том, что актер отказался снимать в откровенной сцене с Мерил Стрип во время съемок фильма «Не смотрите наверх».

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