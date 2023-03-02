Лопнуло терпение: принца Гарри и Меган Маркл выселили из королевской резиденции

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не один год тревожат Британию своими скандальными выходками, которые порочат королевскую семью. И расплата уже пришла.

По информации, полученной от представителя супругов, Букингемский дворец решил выселить принца Гарри и Меган Маркл из их резиденции на усадьбе Фрогмор в Великобритании. Усадьба расположена на территории Виндзорского замка и имеет десять спален. Право пользования усадьбой было предоставлено паре Елизаветой II несколько лет назад, до кончины королевы.

Подробнее об этом информирует BBC.

Сообщается, что усадьбу Фрогмор может занять принц Эндрю, который в настоящее время проживает в соседней резиденции Ройал-Лодж. Однако, британские СМИ утверждают, что король Карл III намерен сократить ежегодные выплаты принцу Эндрю, что может привести к тому, что он не сможет продолжать жить в Ройал-Лодж. Скорее всего, принц Эндрю также вывел из себя всю семью непрекращающимися скандалами, в том числе интимного характера, которые тянутся за принцем еще с 2005 года.

Причина выселения принца Гарри и Меган Маркл из Фрогмора неизвестна. Однако, некоторые источники указывают на то, что решение было принято после выхода автобиографической книги принца «Spare», в которой он рассказал о своих ссорах со своей семьей. Букингемский дворец пока не комментирует эту информацию.

Ранее «Курсор» информировал, что Меган Маркл может готовить неприятный сюрприз на коронацию Чарльза III. Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года, и уже вовсю идет подготовка к этому знаменательному событию. Однако пока неизвестно, приедет ли на церемонию принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл.

Напоминаем, что принца Гарри и Меган Маркл допросят по делу о клевете. Герцог и герцогиня Сассекские будут допрошены в рамках дела о клевете, возбужденного в США сводной сестрой Меган Самантой Маркл. Саманта подала в суд на принца Гарри и Меган Маркл за «клевету и оскорбительную ложь» после откровенного интервью пары с Опрой Уинфри в 2021 году.