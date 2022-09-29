Звезда «Игры престолов» рассказала о травмирующем прошлом

Актриса Мэйси Уильямс впервые рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить дома с отцом.

Мэйси Уильямс из «Игры престолов» впервые рассказала в интервью для подкаста «Дневник генерального директора» о сложных отношениях с отцом в детстве.

В чате с ведущим Стивеном Бартлеттом она сказала, что проблемы поглотили большую часть ее детства, и добавила, что с тех пор у нее проблемы со сном.

«У меня были травмирующие отношения с отцом, и сколько я себя помню, у меня были проблемы со сном», — начала она.

Артистка не захотела вдаваться в подробности, но рассказала конкретный эпизод, который произошел в школе, когда она была ребенком.

«Когда мне было около восьми лет, это достигло своего апогея. Когда я была в школе, учительница отвела меня в учительскую. Она спросила меня, что случилось», — рассказала актриса.

«Она спросила, завтракала ли я. Я ответила: «Нет». Она спросила, завтракаю ли я вообще обычно, я сказала: «Нет». Это были правильные вопросы. Мама приехала в школу и забрала меня. Впервые все карты были выложены на стол», — сказала Мэйси.

Актриса призналась, что терпела насилие дома, и задавалась вопросом, будет ли она когда-нибудь счастлива.

«Я не думаю, что понимала, что многие травмирующие вещи, которые происходили со мной, были неправильными, — продолжила Мэйси, — Но я знала — я смотрела на других детей и думала: «Почему они, кажется, не понимают моей боли? Ужаса или страха? Где радость; когда она ко мне придет?»

После развода родителей актрису воспитывала мать Хиллари вместе с тремя старшими братьями в городе Сомерсет, Великобритания.

Уильямс призналась, что винила во всем себя и считала, что с ней что-то не так. И только с годами она поняла, что дело не в ней. «Я стала интересоваться личностью отца: что заставляло его грубо обращаться с собственным ребенком? Что произошло с ним в детстве? Извлек ли он урок из этого всего?», — сказала она.

По словам Мэйси, даже сегодня пережитый ею опыт влияет на личную жизнь и профессиональную деятельность.